Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

США — Бельгия / © Associated Press

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Сборная Бельгии разгромила команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле завершился со счетом 1:4 .

Уже на 9-й минуте встречи бельгийцы открыли счет — Шарль де Кетеларе забил с передачи Николаса Раскина.

США — Бельгия / © Associated Press

На 31-й минуте американцы отыгрались благодаря голу Малика Тильмана со штрафного.

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США — Бельгия / © Associated Press

США — Бельгия / © Associated Press

Но уже на 33-й минуте Бельгия вернула себе преимущество в счете — де Кетеларе оформил дубль, замкнув подачу на дальнюю штангу от Леандро Троссарда.

США - Бельгия / © Associated Press

На старте второго тайма подопечные Руди Гарсии закрепили свой успех — на 57-й минуте Ханс Ванакен добил мяч в пустые ворота, а де Кетеларе отличился еще и ассистом.

США — Бельгия / © Associated Press

Отметим, что команда США — последняя сборная-хозяйка ЧМ-2026, которая выбыла из турнира. Ранее Мундиаль также покинули Канада и Мексика.

Бельгия в 1/4 финала сразится с Испанией, которая в 1/8 финала вырвала победу над Португалией (1:0).

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На ЧМ-2026 сборная Бельгии финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала бельгийцы совершили безумный камбэк и в экстра-таймах одолели Сенегал (3:2).

США заняли первое место в группе D, разгромив Парагвай (4:1), обыграв Австралию (2:0) и проиграв Турции (2:3). В 1/16 финала американцы уверенно победили Боснию и Герцеговину (2:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА отреагировал на громкий скандал с Трампом и сборной США на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

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