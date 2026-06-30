Бельгия — Сенегал: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии / © Associated Press

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В среду, 1 июля, сборные Бельгии и Сенегала встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Бельгия заняла первое место в группе G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также обыграв Новую Зеландию (5:1).

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Сенегал финишировал третьим в квартете I, уступив Франции (1:3), проиграв Норвегии (2:3) и разгромив Ирак (5:0).

Прогноз букмекеров на матч Бельгия — Сенегал

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Бельгии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,20. Ничья — 3,35. Выигрыш сенегальцев — 3,60.

На выход бельгийцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,61. Проход Сенегала в следующую стадию — 2,33.

Победитель пары Бельгия — Сенегал в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния США — Босния и Герцеговина.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что определена первая пара 1/8 финала ЧМ-2026.

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