Бельгия – Украина: где и когда смотреть решающий матч за элиту Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины посоревнуется с командой Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Поединок состоится в бельгийском Генке на "Cegeka Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бельгия – Украина

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Текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

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