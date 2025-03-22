Бельгия – Украина: онлайн-трансляция ответного матча за место в элите Лиги наций

Текстовый репортаж второй части противостояния между украинцами и бельгийцами.
В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сыграет ответный матч с командой Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
Поединок состоится в бельгийском Генке на "Cegeka Arena". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
В первом матче, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.
Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном Дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия – Украина.