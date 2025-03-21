Бельгия – Украина: прогноз букмекеров на ответный матч за элиту Лиги наций

После победы в первом поединке команда Сергея Реброва стала фаворитом двухматчевого противостояния.

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины проведет ответный матч с командой Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Встреча состоится на "Cegeka Arena" в бельгийском городе Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Бельгия – Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Бельгии. На победу "дьяволов" принимаются ставки с коэффициентом 1,49. Ничья – 4,65. Выигрыш украинцев – 6,60.

В двухматчевом противостоянии аналитики уже отдают предпочтение команде Сергея Реброва, которая в первой игре одержала волевую победу со счетом 3:1.

Выход "сине-желтых" в элиту Лиги наций оценен коэффициентом 1,45. Триумф бельгийцев по итогам двух поединков – 2,86.

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Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Кроме того, причину поражения от Украины назвал главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия.

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