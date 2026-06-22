Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026

Бельгия — Иран / © Associated Press

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Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана в матче второго тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "SoFi Stadium" в американском Инглвуде завершился со счетом 0:0 .

Со стартового свистка бельгийцы захватили инициативу, но на 25-й минуте именно иранцы могли открывать счет — Мехди Тареми поразил ворота Тибо Куртуа после розыгрыша штрафного, но проверка VAR показала, что Тареми во время передачи на него находился в офсайде пятой точкой, поэтому гол был отменен.

Бельгия — Иран / © Associated Press

На старте второго тайма уже Бельгия имела супермомент — на 59-й минуте Максим Де Кейпер из пределов вратарской расстреливал ворота, но голкипер иранцев Алиреза Бейранванд совершил удивительный сейв.

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Бельгия — Иран / © Associated Press

Бельгийцы продолжат давить на ворота Ирана, но на 66-й минуте внезапно остались в меньшинстве. Защитник Натан Нгой потерял мяч на своей половине поля, отдав его Тареми, но сразу же завалил его на газон — арбитр без колебаний показал прямую красную карточку.

Бельгия — Иран / © Associated Press

Использовать численное преимущество иранцы не смогли, команды завершили встречу безголевой ничьей.

В стартовом туре Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2).

Сейчас Иран и Бельгия лидируют в квартете G, имея по 2 очка. Новая Зеландия и Египет пока набрали по одному зачетному баллу.

Другой матч 2-го тура группы G между Новой Зеландией и Египтом состоится в понедельник, 22 июня, в 04:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Бельгия встретится с Новой Зеландией, а Иран сразится с Египтом. Оба поединка состоятся 27 июня, в 06:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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