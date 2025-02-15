Беллингем получил красную карточку: "Реал" без Лунина третий раз подряд потерял очки в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Осасуной" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Эль Садар" в Памплоне завершился со счетом 1:1 .

"Сливочные" открыли счет на 15-й минуте Джуд Беллінгем Килиан Мабппе забил свой 17-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры. Теперь француз на два мяча отстает в бомбардирской гонке от Роберта Левандовски из "Барселоны".

На 39-й минуте команда Карло Анчелотти осталась в меньшинстве – прямую красную карточку за неспортивное поведение заработал один из лидеров "Королевского клуба" Джуд Беллингем.

"Осасуна" воспользовалась численным большинством на 58-й минуте, когда Анте Будимир реализовал пенальти.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин снова провел матч на скамейке для запасных, пока ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Осасуна" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

"Реал" в третий раз подряд потерял очки в Ла Лиге. До этого "сливочные" уступили "Эспаньолу" (0:1) и сыграли вничью с "Атлетико" (1:1).

"Реал" с 51 очком остался лидером Ла Лиги, но уже сегодня "Атлетико", у которого 49 баллов и матч в запасе, может выйти на первое место. У "Барселоны" 48 пунктов и один поединок в запасе. "Осасуна" идет на седьмой позиции, имея в своем активе 32 очка.

В следующем туре "Реал" 23 февраля примет "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, а "Осасуна" 21 февраля на выезде сразится с "Сельтой".

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