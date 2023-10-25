Беллингем снова забил: "Реал" выиграл третий матч подряд на групповой стадии Лиги чемпионов (видео)

Мадридцы осилили "Брагу" и укрепили лидерство в квартете С.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Брагу" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:2 .

На 16-й минуте "сливочных" вывел вперед Родриго, которому ассистировал Винисиус Жуниор.

После перерыва подопечные Карло Анчелотти удвоили свое преимущество – на 61-й минуте Винисиус Жуниор отдал еще одну голевую передачу, которую точным ударом завершил Джуд Беллингем.

Отметим, что в этом сезоне в активе Беллингема 11 голов и три ассиста в 12 матчах за "Королевский клуб" во всех турнирах. 20-летний англичанин только летом перебрался в "Реал" из дортмундской "Боруссии".

На 63-й минуте "Брага" сократила отставание в счете – отличился Альваро Джало, однако спастись от поражения португальцам уже было не по силам.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев в очередной раз защищал арендованный у лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага.

Обзор матча

В другом матче третьего тура группы С берлинский "Унион" на своем поле уступил итальянскому "Наполи" – 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил Джакомо Распадори, ассист сделал Хвича Кварацхелия.

После трех побед в трех турах "Реал" (9 очков) уверенно лидирует в группе С. На втором месте – "Наполи" (6 баллов). На третьей позиции – "Брага" (3). Замыкает квартет "Унион" (0).

В четвертом туре Лиги чемпионов, 8 ноября, "Реал" дома сыграет с "Брагой", а "Наполи" будет принимать "Унион".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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