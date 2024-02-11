Беллингем травмировался в матче с "Жироной" и не поможет "Реалу" на старте плей-офф Лиги чемпионов

"Сливочные" остались без своей главной звезды перед первой игрой против "РБ Лейпцига".

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в матче 24-го тура испанской Ла Лиги против "Жироны".

В поединке на "Сантьяго Бернабеу" 20-летний англичанин оформил дубль, но не смог доиграть встречу до конца. Во втором тайме он получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 57-й минуте.

По информации официального сайта "Королевского клуба", обследование выявило у хавбека растяжение связок левого голеностопа. Ожидается, что из-за травмы Беллингем пропустит не менее 2-3 недель.

Таким образом, Джуд точно не поможет "Реалу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига", который состоится уже во вторник, 13 февраля.

Вероятнее всего, Беллингем также не сможет сыграть в предстоящих поединках Ла Лиги против "Райо Вальекано", "Севильи" и "Валенсии". Его возвращения на поле следует ожидать 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом".

В этом сезоне Джуд провел 29 матчей за "сливочных" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 8 ассистов.

В чемпионате Испании на счету англичанина 16 голов и три результативные передачи в 21 поединке. Беллингем возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги, опережая нападающего "Хетафе" Борха Майораля (15 голов) и украинского форварда "Жироны" Артема Довбика (14 забитых мячей).

На данный момент "Реал" (61 балл) лидирует в турнирной таблице Примеры. После разгромной победы над "Жироной" со счетом 4:0 подопечные Карло Анчелотти опережают команду Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая идет второй, на 5 очков.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 18 февраля на выезде сыграют против "Райо Вальекано", а подопечные Мичела днем позже в гостях встретятся с "Атлетиком" Бильбао.

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