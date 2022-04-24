Белодед в новой весовой категории: сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной Украины по дзюдо определился с составом на чемпионат Европы, который состоится с 29 апреля по 1 мая в болгарской Софии.

Сборную Украины будут представлять 15 спортсменов: 9 мужчин и 6 женщин, включая лидеров команды.

Стоит отметить, что на континентальном первенстве выступит бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид, для которой этот старт станет первым за более чем 9 месяцев. Причем украинка возвращается в новой для себя весовой категории до 57 кг.

Кроме Билодида в Софии будут выступать и другие лидеры команды, в частности, Артем Лесюк, Богдан Ядов, Геворг Манукян, Яков Хаммо, Анастасия Турчин и другие. Заключительный этап подготовки наша команда проводит на международном тренировочном сборе в венгерском Тата.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2022:

Мужчины

60 кг — Артем Лесюк, Дильшот Халматов

66 кг – Богдан Ядов, Евгений Гончарко

73 кг – Александр Кошляк

81 кг – Сергей Кривчач, Геворг Манукян

90 кг — Артем Бубир

+100 кг — Яков Хаммо

Женщины

57 кг — Дарья Белодид

63 кг — Анастасия Антипина

70 кг – Наталья Чистякова, Юлия Курченко

78 кг – Анастасия Турчин, Елизавета Литвиненко.

Напомним, что в субботу, 23 апреля, дзюдоисты сборной Украины выиграли золотые награды на этапе юниорского Кубка Европы, продолжающемся в польском Познани.

Читайте также:

Украинские гандболистки уступили чемпионкам Олимпиады-2020 в матче квалификации ЧЕ

Украина одержала победу над Норвегией в благотворительном шахматном матче

Легенда украинского хоккея продает уникальное джерси, чтобы помочь ВСУ