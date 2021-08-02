Белорусская легкоатлетка, которую насильно вывозили из Токио, попросила политическое убежище в Польше

Ранее спортсменке готова была предоставить убежище Чехия.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели силой вывезти из Олимпиады-2020 в Токио в Минск, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в эфире Настоящего Времени.

"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке.

Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека - оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказывали давление взрослые опытные функционеры", - рассказал Опейкин.

Он также отметил, что спортсменка боялась возвращаться в Минск после того, как столкнулась с жесткой критикой в эфире местных пропагандистских каналов.

"Ее пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ", - добавил Опейкин.

Ранее сообщалось, что политическое убежище белорусской легкоатлетке готова предоставить Чехия.

Новости мира: Чехия готова предоставить убежище Тимановской, которую хотели силой вывезти в Минск

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