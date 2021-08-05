Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Варшаву после скандала на Олимпиаде-2020

Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Варшаву после скандала на Олимпиаде-2020

Спорстменка прибыла в польскую столицу из Японии после пересадки в Вене.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую во время Олимпиады-2020 в Токио пытались силой вывезти в Минск, в среду, 4 августа, приземлилась в Варшаве.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, спорстменка прибыла в польскую столицу из Японии после пересадки в Вене.

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Он поблагодарил "весь задействованный польский консульский и дипломатический персонал, который безупречно спланировал и обеспечил ей безопасную поездку".

Самолет, на борту которого находилась Тимановская, направили в отдельное здание варшавского аэропорта, которое используется польскими чиновниками.

К тому же, по всему аэропорту были замечены автомобили полицейских. Пассажиры, которые летели одним рейсом с белорусской легкоатлеткой, рассказали, что женщина осталась на борту после того, как все они вышли из самолета и отправились к терминалу.

Впоследствии Тимановская сфотографировалась с белорусским оппозиционером Павлом Латушко.

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"Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы!" — написал активист в своем микроблоге в Twitter, выразив надежду на то, что спортсменка позже сможет вернуться и продолжить свою карьеру в "новой Беларуси".

По словам руководителя департамента белорусского Фонда спортивной солидарности Вадима Кривошеева, легкоатлетка осуществила пересадку в Австрии из соображений безопасности и по рекомендации польской власти.

Сама Тимановская ранее рассказывала, что опасается за безопасность своих родителей, которые остаются в Беларуси. Напомним, что муж белорусской спортсменки Арсений Зданевич, который сейчас находится в Украине, вслед за женой получил польскую гуманитарную визу.

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

в Токио разгорелся вокруг белорусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщения в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь в эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревновании фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревновании фамилию атлетики На сообщение в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшей ситуации.

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