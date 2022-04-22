Белорусский тренер клуба УПЛ: решил, что буду жить в Украине, ее защищать и умру здесь

Белорусский тренер клуба УПЛ: решил, что буду жить в Украине, ее защищать и умру здесь

Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук заявил, что не собирается уезжать из Украины ни во время войны против России, ни после ее завершения.

62-летний белорусский специалист признался, что многое его связывает с Украиной. Он выразил готовность защищать нашу страну от оккупантов и прожить здесь до самой смерти.

Об этом Кучук рассказал в эксклюзивном комментарии для программы Футбол NEWS.

"Я уже давно решил, что буду жить в Украине, ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью.

Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена - украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют", - сказал Кучук.

Белорусский тренер во второй раз возглавил львовский "Рух" в августе 2021-го. Также он известен своей работой в киевском "Арсенале", алчевской "Стали", минском "Динамо", "Кубани", "Росте", московском "Локомотиве" и молдавском "Шерифе".

Читайте также:

Снукеристу с украинскими корнями запретили надеть сине-желтый флаг на чемпионате мира

Украина триумфально выступила на Играх непокоренных в Гааге: список всех медалистов

"Именно то, что делает Путин и их пропаганда каждый день": Долгополов обвинил российского теннисиста во лжи и лицемерии