Белорусский участник двух Олимпиад едет воевать за Украину против российских оккупантов (видео)

Павел Шурмей отправился добровольцем помогать украинскому народу.

Бывший белорусский гребец Павел Шурмей, выступавший на двух Олимпийских играх, пополнит ряды добровольцев, которые будут воевать против российского агрессора.

Об этом он сообщил в соцсетях. Шурмей заявил, что будет "защищать Украину от российско-фашистской агрессии".

"Нас белорусов, которые будут воевать на стороне Украины, очень много. И эта война придет на ваших плечах в Россию. И если Лукашенко решит официально втянуть в войну Беларусь, так же придет в Беларусь. Слава Украине! Живет Беларусь!", - сказал Шурмей на видео.

Шурмей участвовал в соревнованиях парных четверок на Олимпиадах 2004 и 2008 годов. В Афинах белорусская команда заняла шестое место, в Пекине стала 11-й.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: