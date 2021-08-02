Белорусскую спортсменку пытались силой вывезти из Токио: все подробности главного скандала Олимпиады-2020

Собрали в один материал хронологию скандальных событий вокруг Кристины Тимановской.

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановськой. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшей ситуации.

Что произошло

В первый день августа Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил. что легкоатлетку Кристину Тимановскую силой отправляют в Минск, хотя она готовилась выступить на соревнованиях в Токио.

"Представители белорусской национальной команды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен быть старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - говорится в сообщении.

С чего начался скандал

Причиной такого решения стала критика 24-летней легкоатлетки в адрес белорусских спортивных чиновников. Накануне девушка "разнесла" руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

"Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид - эстафету 4x400 метров. Оказывается, что наше "очень крутое начальство" решило все, как всегда, за нас. Они накосячили с девушками, у которых не хватает тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду.

Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? К тому же я пишу руководителю команды, а он мне не отвечает", - цитирует Тимановскую BSSF.

Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилию атлетики внесли без ее ведома.

После этого белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села, обратившись в Международный олимпийский комитет с просьбой о помощи.

МОК сообщил, что белоруска "провела ночь в гостинице аэропорта в безопасной и защищенной обстановке".

В свою очередь Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за эмоционально-психологическое состояние.

Как прокомментировала ситуацию легкоатлетка

Сама спортсменка рассказала, что не хочет возвращаться в Беларусь, так как боится, что там ее может ждать тюрьма.

"Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из национальной команды. Я волнуюсь за свою безопасность. И думаю, что сейчас пребывание в Беларуси для меня опасно", - цитирует Тимановскую BY.tribuna.com.

Спортсменке готовы предоставить политическое убежище

Как следствие, легкоатлетка решила попросить политическое убежище в Австрии или Германии. Предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке также была готова Чехия.

"Убежище в Австрии? Пока мы думаем, куда обратиться. Ближайший ночь над этим придется подумать. И уже завтра примем какое-то решение. Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую оставить Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции", - рассказывала Тимановская.

2 августа стало известно, что Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в эфире Настоящего Времени.

"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке.

Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека - оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказывали давление взрослые опытные функционеры , - рассказал Опейкин.

Он также отметил, что спортсменка боялась возвращаться в Минск после того, как столкнулась с жесткой критикой в эфире местных пропагандистских каналов.

"Ее пытались снять с соревнований не из каких-то объективных и реальных причин, из-за здоровья или что-то еще, это был чисто административный приказ", - добавил Опейкин.

Муж легкоатлетки приехал из Беларуси в Киев

Муж легкоатлетки Арсений Зданевич на фоне скандальной ситуации с женой покинул Беларусь и уехал в Киев.

"Все правильно, я действительно покинул Беларусь. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", - сказал Зданевич в комментарии "Спорт-Экспресс".

В Интернет попал разговор спортсменки с белорусскими чиновниками, ей угрожали

Тем временем в Сеть попала запись, как Тимановскую запугивали белорусские чиновники. Спортсменку уговаривали вернуться домой и больше ничего не комментировать.

На опубликованном видео слышно, как собеседник сравнивает легкоатлетку с мухой, которая запуталась в паутине и усложняет себе ситуацию, продолжая дергаться. Девушка все слушает и плачет.

"Такая ситуация возникла, надо как-то ее решать. По-другому никак не получается. Поступило такое указание. Ты сегодня летишь домой. Только выслушай до конца. Не делай никаких поспешных выводов. Вся ситуация в том... К тебе очень большая просьба - ты приезжай домой и нигде ничего не пиши, не комментируют. Вот я тебе передал слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом... Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай, что тебе советуют.

Приезжай, поезжай домой или куда ты можешь поехать. К родителям - куда угодно. Просто отпусти эту ситуацию. Иначе, чем больше ты будешь дергаться... Знаешь, когда муха попадает в паутину, она чем больше крутится, тем больше запутывается. Вот и все. Так жизнь устроена. Мы совершаем глупости. Ты сделала глупость. Надеюсь, ты это понимаешь. Из нее надо как-то выходить", - говорит чиновник на видео.

Тренер легкоатлетки заговорил о суициде

После этого к Тимановской обратился также главный тренер легкоатлетической сборной Беларуси Юрий Моисевич.

"Я тебя попрошу - мне надо отчитываться. Там, значит, 350 долларов - это суточные за семь дней, которые ты не получишь в Токио. Надо тебе их сдать, потому что это подотчетны деньги. Тебе надо смириться, для спасения. Я не за свою задницу трясусь, я за всю команду.

Смирись. Не выставляй свою гордыню. Гордыня начинает снова - круговорот дьявола! - брать и крутить тобой, понимаешь? Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Их дьявол захватывает и говорит: "А ты должна доказать кому-то! Выпрыгните с балкона! Как они будут жалеть потом, что довели!" Знаешь, что самое интересное? Что народ скажет: "Ну, дура, могла бы жить". Кому ты что доказала?" - сказал Моисевич.

Что со спортсменкой происходит сейчас

Сейчас Тимановская находится в аэропорту Токио под защитой японских властей и полиции. Политическое убежище белорусской спортсменке готов предоставить Евросоюз.

Новости мира: белорусская спортсменка, которую хотели вывезти в Минск, просит убежища в Польше

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