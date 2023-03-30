"Белый флаг залит кровью украинцев": Минобороны предостерегло от допуска россиян к Олимпиаде

В украинском оборонном ведомстве выступили против участия спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Министерство обороны Украины отреагировало на скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на международную арену.

В Twitter оборонного ведомства заявили о недопустимости допуска атлетов из России к Олимпийским играм-2024 в Париже даже в нейтральном статусе.

"Белый флаг российской олимпийской сборной залит кровью невинных мирных граждан Украины", – говорится в видео Минобороны с призывом бойкотировать российский спорт.

"Белому флагу России место на поле боя, а не на Олимпийских играх", – говорится в опубликованном ролике.

White flag of russian Olympic team je dripping with blood innocent Russian civilians. #boycottrussiansport pic.twitter.com/htv4ZjrGR2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) 29 марта, 2023

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже не рассматривался.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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