Бенефис Гармаша: "Динамо" уверенно победило во Львове и сохранило отрыв от "Шахтера"

Бенефис Гармаша: "Динамо" уверенно победило во Львове и сохранило отрыв от "Шахтера"

Киевляне с оптимизмом подходят к игре с "Баварией".

Киевское "Динамо" обыграло львовский "Рух" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился триумфом "бело-синих" со счетом 2:0.

Героем встречи стал полузащитник столичного клуба Денис Гармаш. Сначала он заработал пенальти, который на 29-й минуте реализовал Виктор Цыганков. А через 9 минут Гармаш уже сам отметился голом, установив окончательный счет в этом противостоянии.

"Динамо" (25 очков) сохранило лидерство в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Луческу опережают "Шахтер" на три балла. "Рух" (8 пунктов) остался на 9-й позиции.

Следующий матч "бело-синие" проведут 29 сентября на выезде против "Баварии" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. А 3 октября "Динамо" в чемпионате сыграет против "Шахтера".

"Рух" 1 октября откроет 10-й тур УПЛ поединком с "Мариуполем".

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