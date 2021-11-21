Бенефис Оливье: "Ворскла" разбила "Мариуполь" и поднялась в тройку лучших команд УПЛ

Бенефис Оливье: "Ворскла" разбила "Мариуполь" и поднялась в тройку лучших команд УПЛ

Команда Юрия Максимова пять раз поразила ворота приазовцев.

"Ворскла" нанесла сокрушительное поражение "Мариуполю" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Полтаве завершился со счетом 5:1 .

Героем встречи стал люксембургский легионер "зелено-белых" Оливье Тиль, который оформил дубль и отдал две голевые передачи. Это его 7-й и 8-й голы в сезоне. Тиль стал лидером УПЛ по системе гол+пасс. В этом сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов.

Еще по разу в воротах приазовского клуба отличились Иван Пешич, Йоонас Тамм и Руслан Степанюк. Гости ответили только голом Дмитрия Топалова.

Отметим, что треть поединка подопечные Остапа Маркевича провели в меньшинстве. На 60-й минуте прямую красную карточку получил Никита Петерман.

"Ворскла" (31 балл) вышла на третье место в УПЛ, обойдя "Днепр-1" (31) и "Зарю" (29). "Мариуполь" (7 баллов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре УПЛ полтавчане 27 ноября на выезде сыграют с "Днепром-1", а приазовцы днем раньше примут "Львов".

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