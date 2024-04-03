Бенефис Судакова: "Шахтер" разгромил "Черноморец" и вышел в финал Кубка Украины (видео)

В главном матче турнира "горняки" встретятся с победителем пары "Полесье" – "Ворскла".

Донецкий "Шахтер" разбил одесский "Черноморец" в матче 1/2 финала Кубка Украины сезона-2023/24. Поединок на "Арене-Львов" завершился со счетом 4:1 .

"Горняки" вышли вперед уже на 12-й минуте встречи, когда Даниил Сикан с близкого расстояния замкнул прострел с правого фланга от Георгия Судакова.

Через шесть минут "моряки" отыгрались – Андрей Штогрин остался один на дальней штанге и переправил мяч в ворота.

Впрочем, еще до перерыва подопечные Марино Пушича снова оказались в роли лидера – на 44-й минуте пенальти реализовал Артем Бондаренко.

Во втором тайме дончане укрепили свое преимущество. На 52-й минуте Судаков протянул мяч с центра поля в чужую штрафную и пробил в левый нижний угол.

На 79-й минуте Судаков оформил дубль, установив окончательный результат игры. Георгий получил передачу на ход от Лассины Траоре, разобрался с защитником и прицельно покатил мяч под дальнюю штангу.

Обзор матча "Шахтер" – "Черноморец"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" стал первым финалистом Кубка Украины. Вторую путевку в решающий матч турнира 4 апреля разыграют житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла".

Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

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