Бенфика – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 5 марта, "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина будет принимать "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Португальский клуб занял 16-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и попал в стыковые матчи, где победил "Монако" (1:0, 3:3).

Каталонцы финишировали на второй позиции в основной стадии самого престижного еврокубка и напрямую вышли в 1/8 финала.

Где смотреть матч Бенфика – Барселона

В Украине поединок "Бенфика" – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бенфика – Барселона

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,83. Ничья – 4,25. Выигрыш "орлов" – 3,90.

В двухматчевой дуэли аналитики тоже отдают предпочтение "сине-гранатовым". Выход лидера чемпионата Испании в четвертьфинал оценен коэффициентом 1,14. Проход "Бенфики" в следующий раунд – 5,50.

Ответный матч между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится во вторник, 11 марта, в Барселоне.

Победитель пары "Бенфика" – "Барселона" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между дортмундской "Боруссией" и французским "Лиллем".

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