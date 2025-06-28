Бенфика – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025

Анатолий Трубин / © Associated Press

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В субботу, 28 июня, португальская "Бенфика" и английский "Челси" встретятся в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

"Бенфика" вышла в плей-офф с первого места группы C. Лиссабонцы сыграли вничью с аргентинским "Бока Хуниорс" (2:2), разнесли новозеландский "Окленд Сити" (6:0) и одолели немецкую "Баварию" (1:0).

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Отметим, что украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина признали лучшим игроком матча против "Баварии".

"Челси" пробился в плей-офф со второй позиции квартета D. Лондонцы победили американский "Лос-Анджелес" (2:0), потерпели поражение от бразильского "Фламенго" (1:3) и разгромили тунисский "Эсперанс" (3:0).

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Где смотреть матч Бенфика – Челси

В Украине матч "Бенфика" – "Челси" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

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Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Бенфика – Челси

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают лондонский клуб. На победу "Челси" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,16. Ничья – 3,40. Выигрыш лиссабонцев по итогам 90 минут поединка – 3,55.

На выход "синих" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,59. Триумф "Бенфики" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,37.

Победитель пары "Бенфика" – "Челси" в четвертьфинале сыграет с триумфатором дуэли между бразильскими "Палмейрасом" и "Ботафого".

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Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.