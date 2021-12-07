Бенфика – Динамо: где смотреть и на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

"Бело-синие" имеют шанс напоследок громко хлопнуть дверью в еврокубках в этом сезоне.
В среду, 8 декабря, киевское "Динамо" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с португальской "Бенфикой".
Поединок состоится в Лиссабоне на Эштадиу Да Луш. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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Где смотреть матч Бенфика – Динамо
На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Бенфика – Динамо.
Так, бесспорным фаворитом этого противостояния является португальский коллектив. На победу "орлов" коэффициент составляет 1,35. Ничья – 5,55. Победа подопечных Мирчи Луческу, в свою очередь, оценивается в 10,00.
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- Для столичного коллектива матч с португальцами не имеет никакого турнирного значения, ведь они точно будут последними в квартете. Таким образом, "Динамо" остается без еврокубковой весны. После пяти сыгранных матчей в группе в активе "Динамо" лишь один набранный пункт;
- "Бенфика", в свою очередь, имеет пять баллов и идет третьей. В случае победы над киевлянами и невыигрыша "Барселоны" в параллельной выездной дуэли с мюнхенской "Баварией", именно португальцы выйдут в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы;
- В Киеве "Динамо" и "Бенфика" расписали безголевую ничью, а главный арбитр с помощью VAR отменил забитый мяч киевлян на последних минутах.