Бенфика – Динамо: где смотреть и на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

Бенфика – Динамо: где смотреть и на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

"Бело-синие" имеют шанс напоследок громко хлопнуть дверью в еврокубках в этом сезоне.

В среду, 8 декабря , киевское "Динамо" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с португальской "Бенфикой".

Поединок состоится в Лиссабоне на Эштадиу Да Луш. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Бенфика – Динамо

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Бенфика – Динамо.

Так, бесспорным фаворитом этого противостояния является португальский коллектив. На победу "орлов" коэффициент составляет 1,35. Ничья – 5,55. Победа подопечных Мирчи Луческу, в свою очередь, оценивается в 10,00.

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