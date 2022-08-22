Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Текстовый репортаж ответного поединка ранда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23 между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".

Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо" проведет второй поединок раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 против португальской "Бенфики".

Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации между "Бенфикой" и "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" – "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".