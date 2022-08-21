Бенфика - Динамо: прогнозы букмекеров на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо" проведет второй поединок раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 против португальской "Бенфики".

Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2. Поэтому на ответный поединок перед "бело-синими" стоит чрезвычайно сложная задача.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации между "Бенфикой" и "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция встречи "Бенфика" - "Динамо" будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Бенфика - Динамо

Как и в первом поединке, в ответном матче букмекеры отдают предпочтение португальской команде. На победу лиссабонцев можно поставить с коэффициентом 1,37. Ничья - 5,10. Победа украинского клуба - 9,40.

Букмекеры не сомневаются, что именно "Бенфика" станет победителем двухматчевого противостояния. На это даже не принимаются ставки. В то же время, на итоговый успех "Динамо" есть возможность сделать ставку с огромным коэффициентом 30,00.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

Читайте также:

"Это катастрофа": Луческу раскритиковал главного арбитра и УЕФА после матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Если бы украинские футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый день - Луческу

"Маккаби" победил в ярком матче с 5 голами, "Карабах" и "Виктория" расписали мировую: результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов