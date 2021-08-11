"Бенфика" переименовала свой Twitter в честь украинца Яремчука: помог выбить российский клуб из Лиги чемпионов

25-летний нападающий уже влюбил в себя фанатов "орлов".

Форвард сборной Украины Роман Яремчук ударно дебютировал за лиссабонскую "Бенфику". Футболист вышел на замену в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского "Спартака" и помог своей новой команде забить второй мяч.

На 90+2-й минуте встречи Роман нанес удар по воротам "красно-белых", попал в их защитника Самюэля Жиго, от которого мяч залетел в рамку. Сначала гол записали на украинца, но потом его автором были признан игрок "Спартака".

В англоязычном Twitter португальского клуба фанаты сразу же стали просить фото нового форварда команды. Через некоторое время их просьбы были услышаны, а название страницы "Бенфики" в соцсети было переименовано в "Бенфикачук".

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Клуб сравнил фанатов с эпизодом из мультфильма "В поисках Немо" с чайками:

"Бенфика" прошла "Спартак" и теперь за право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов встретится с нидерландским ПСВ . Обе встречи завершились победой лиссабонцев со счетом 2:0.

. Обе встречи завершились победой лиссабонцев со счетом 2:0. Яремчук перешел в стан "орлов" из бельгийского "Генка" за 17 млн евро.

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