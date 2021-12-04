"Бенфика" потерпела поражение в дерби перед судьбоносной игрой в ЛЧ с "Динамо"

"Бенфика" потерпела поражение в дерби перед судьбоносной игрой в ЛЧ с "Динамо"

Яремчук не помог "орлам" в матче против "Спортинга".

В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимала на своем поле "Спортинг" в дерби и потерпела поражение.

Гости открыли счет уже на восьмой минуте усилиями Сарабии, а в середине второго тайма довели его до разгромного.

Гол престижа Пицци в компенсированное к матчу время лишь слегка скрасил горечь поражения "Бенфики".

Украинец Роман Яремчук появился на поле после перерыва. Он создал голевой момент на 80-й минуте, отдав пас на Дарвина Нуньеса, замкнувшего сферу в пустые ворота. Но арбитр воспользовался помощью VAR и гол не засчитал, потому что Яремчук находился в шестисантиметровом офсайде.

"Бенфика" закрывает тройку лидеров турнирной таблицы Примейры, отставая от "Спортинга" на 4 очка.

Следующий свой матч в чемпионате Португалии "орлы" сыграют с "Фамаликаном" в воскресенье, 12 декабря.

Перед этим в среду, 8 декабря, команда украинца будет принимать Динамо. Этот поединок решит судьбу "Бенфики" в Лиге чемпионов.

Читайте также:

Матч "Бавария" — "Барселона" и еще три поединка Лиги чемпионов пройдут без зрителей

После резонансного поединка: в Португалии были введены новые правила заявок на матч