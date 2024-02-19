"Бенфика" разнесла соперника в чемпионате Португалии – Трубин "привез" гол и отбил пенальти (видео)

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина одержала разгромную победу над "Визелой" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Португалии. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 6:1 .

"Орлы" обеспечили себе победу еще в первом тайме благодаря дублю Давида Нереса, а также голам Николаса Отаменди, Тьяго Гувеи и Рафы Силвы.

На старте второй половины встречи гости отквитали один гол. Результативную ошибку допустил Трубин, который под прессингом соперника не сумел как следует выбить мяч. За это украинца и его команду наказал Сэмюэл Эссенде.

Однако на 71-й минуте 22-летний украинец реабилитировался, в красивом прыжке отбив пенальти от того же Эссенде.

На 88-й минуте хозяева в шестой раз поразили ворота соперника – окончательный счет игры установил Маркос Леонардо.

Интересно, что Трубин отбил пенальти уже в третий раз в этом сезоне чемпионата Португалии. Это новый клубный рекорд лиссабонского клуба.

В общей сложности Анатолий в этом сезоне провел 31 матч за "Бенфику" во всех турнирах, пропустив 27 голов. В 11 поединках украинец отыграл "на ноль".

Добавим, что в составе "Визелы" полный матч против "орлов" сыграл украинский защитник Орест Лебеденко.

Обзор матча "Бенфика" – "Визела"

"Бенфика" (55 очков) лидирует в чемпионате Португалии, опережая на три балла "Спортинг", который имеет два матча в запасе. "Визела" (16 пунктов) идет в зоне вылета – на последней позиции.

В следующем туре "Бенфика" 25 февраля примет "Портимоненсе". В тот же день "Визела" на своем поле сыграет с "Эшторилом".

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