Бенфика – Реал Мадрид: где смотреть и прогноз букмекеров на матч плей-офф Лиги чемпионов

"Бенфика" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, лиссабонская "Бенфика" примет мадридский "Реал" в первом матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" занял девятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. И именно "Бенфика" в заключительном туре помешала испанскому гранду завоевать прямую путевку в 1/8 финала.

Подопечные Жозе Моуринью мегадраматически вышли в плей-офф Лиги чемпионов, одолев "Реал" в Лиссабоне со счетом 4:2. Решающий гол, который поднял португальский клуб на последнее проходное место, в компенсированное ко второму тайма время забил украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин.

Отметим, что в составе "Реала" выступает другой украинский голкипер – Андрей Лунин, который в этом сезоне сыграл всего три матча за мадридский клуб.

Где смотреть матч Бенфика – Реал Мадрид

В Украине поединок "Бенфика" – "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Бенфика – Реал Мадрид

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Реал". На победу подопечных Альваро Арбело можно поставить с коэффициентом 1,90. Ничья – 4,00. Выигрыш "Бенфики" – 3,80.

На выход "Королевского клуба" в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,23. Итоговый триумф "орлов" оценен коэффициентом 4,00.

Ответный матч между "Реалом" и "Бенфикой" состоится в среду, 25 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.