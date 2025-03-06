"Бенфика" с тройным сейвом Трубина в большинстве проиграла "Барселоне" в Лиге чемпионов (видео)

"Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина уступила "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 0:1 .

На 13-й минуте встречи лидер чемпионата Испании имел отличную возможность открыть счет, но Трубин продемонстрировал фантастическую реакцию и совершил тройной сейв, отразив три подряд удара от игроков каталонского клуба.

На 22-й минуте "сине-гранатовые" остались в меньшинстве – Пау Кубарси получил прямую красную карточку за фол против Вангелиса Павлидиса.

Однако численным преимуществом португальский коллектив не воспользовался. Напротив, на 61-й минуте в меньшинстве забили подопечные Ханси Флика – ворота Трубина ударом из-за пределов штрафной площадки поразил Рафинья.

Обзор матча "Бенфика" – "Барселона"

Ответный матч между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится во вторник, 11 марта, в Барселоне.

Победитель пары "Бенфика" – "Барселона" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между дортмундской "Боруссией" и французским "Лиллем".

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