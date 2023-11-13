"Бенфика" с Трубиным дважды забила в компенсированное время и выцарапала победу над "Спортингом" (видео)

"Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина драматично обыграла "Спортинг" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии – 2:1 .

Первая половина лиссабонского дерби осталась за "львами". На 45-й минуте нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш нанес сильный удар из пределов штрафной в ближний угол – Трубин не спас.

Могли гости выигрывать и с большим преимуществом, однако Трубин выполнил несколько отличных сейвов, в том числе после удара соперника головой, а также отбил мяч после выхода один на один.

Добавим, что для Анатолия этот матч стал 12-м в составе "Бенфики" и седьмым в чемпионате Португалии.

В начале второго тайма "Спортинг" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Гонсалу Инасиу.

Однако "орлам" никак не удавалось реализовать свое численное преимущество. Дошло до того, что в компенсированное время "Бенфика" устроила штурм ворот соперника, а на подачу с угловой в штрафную "львов" пошел даже Трубин.

Такие старания "Бенфики" не оказались тщетными. На 90+4-й минуте после навеса с углового мяч оказался у 19-летнего Жуана Невеса, который вторым касанием отправил его в сетку.

На этом "орлы" не остановились и на последних секундах игры продолжили атаковать в надежде вырвать победу. В итоге на 90+7-й минуте Каспер Тенгстедт из пределов вратарской замкнул прострел Фредрика Аурснеса с правого фланга. Рефери сразу зафиксировал офсайд, но после просмотра видеоповтора засчитал этот гол.

Обзор матча "Бенфика" – "Спортинг"

Благодаря этой победе "Бенфика" (28 очков) вышла на первое место в чемпионате Португалии, опередив "Спортинг" по дополнительным показателям. Третье место занимает "Порту" (25 баллов), который является соперником донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

В следующем туре португальского первенства команда Трубина 3 декабря сыграет на выезде против "Морейренса". Днем позже "Спортинг" будет принимать "Жил Висенте".

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