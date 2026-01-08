- Дата публикации
"Бенфика" с Трубиным и Судаковым не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги
Команда украинцев в полуфинале уступала "Браге".
"Бенфика" украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина потерпела поражение от "Браги" в полуфинальном матче Кубка португальской лиги. Поединок в городе Лейрия завершился со счетом 1:3.
Оба украинских футболиста вышли в стартовом составе "орлов". Трубин отыграл весь матч, а Судаков был заменен на 64-й минуте.
"Брага" дважды поразила ворота Трубина в первом тайме. Отличились Пау Виктор и Родриго Саласар.
На 53-й минуте Судаков имел шанс забить, но голкипер "Браги" помешал ему это сделать, выполнив невероятный сейв.
На 64-й минуте Вангелис Павлидис с пенальти отыграл один гол для подопечных Жозе Моуринью.
Но камбэка лиссабонцев не произошло. На 81-й минуте Густав Лагербильке забил третий мяч в ворота Трубина, установив окончательный счет игры.
В финальном матче за трофей "Брага" 10 января сразится с "Виторией Гимарайнш", которая днем ранее в полуфинале сенсационно одолела "Спортинг" (2:1).
