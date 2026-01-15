- Дата публикации
Бенфика с Трубиным и Судаковым не сумела выйти в полуфинал Кубка Португалии
В четвертьфинале подопечные Жозе Моуринью проиграли "Порту".
"Бенфика" украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина в гостях потерпела поражение от "Порту" в четвертьфинальном матче Кубка Португалии. Поединок на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 1:0.
Победу в этой игре "драконам" принес гол Яна Беднарека на 15-й минуте встречи.
Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и провел полный матч. Судаков появился на поле в конце первого тайма, заменив травмированного Ричарда Риоса.
Таким образом, "Порту" вышел в полуфинал национального Кубка, а "Бенфика" выбыла из турнира.
В следующем матче подопечные Жозе Моуринью 17 января на выезде сыграют против "Риу Аве" в рамках чемпионата Португалии.
Сейчас "Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии, на 3 очка отставая от "Спортинга" и на 10 баллов от лидера "Порту".
Ранее сообщалось, что "Бенфика" с Трубиным и Судаковым не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги.