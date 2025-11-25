"Бенфика" с Трубиным и Судаковым одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов

"Аякс" – "Бенфика" / © Associated Press

"Бенфика" на выезде победила "Аякс" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме завершился со счетом 0:2 .

Португальский клуб открыл счет уже на 6-й минуте встречи – Самуэль Даль в касание отправил мяч в ворота после того, как голкипер хозяев парировал удар головой после подачи с углового от украинского полузащитника Георгия Судакова.

На последней минуте основного времени игры "орлы" забили во второй раз, сняв вопрос о победителе – отличился Леандро Баррейро.

Судаков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Другой украинец "Бенфики", вратарь Анатолий Трубин, отыграл полный матч, не пропустив ни одного мяча.

Обзор матча "Аякс" – "Бенфика"

Для "Бенфики" это первая победа в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью (3 очка) поднялась на 29-е место в общей турнирной таблице основного этапа ЛЧ.

"Аякс" остался на последней строчке. Амстердамцы – единственная команда, еще не набравшая ни одного очка в этой Лиге чемпионов.

В следующем туре Лиги чемпионов лиссабонцы примут итальянский "Наполи", а нидерландский клуб в гостях сразится с азербайджанским "Карабахом". Оба матча состоятся 10 декабря.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.