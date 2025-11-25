- Дата публикации
"Бенфика" с Трубиным и Судаковым одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов
Подопечные Жозе Моуринью уверенно обыграли "Аякс".
"Бенфика" на выезде победила "Аякс" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме завершился со счетом 0:2.
Португальский клуб открыл счет уже на 6-й минуте встречи – Самуэль Даль в касание отправил мяч в ворота после того, как голкипер хозяев парировал удар головой после подачи с углового от украинского полузащитника Георгия Судакова.
На последней минуте основного времени игры "орлы" забили во второй раз, сняв вопрос о победителе – отличился Леандро Баррейро.
Судаков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Другой украинец "Бенфики", вратарь Анатолий Трубин, отыграл полный матч, не пропустив ни одного мяча.
Обзор матча "Аякс" – "Бенфика"
Будет добавлен в скором времени.
Для "Бенфики" это первая победа в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью (3 очка) поднялась на 29-е место в общей турнирной таблице основного этапа ЛЧ.
"Аякс" остался на последней строчке. Амстердамцы – единственная команда, еще не набравшая ни одного очка в этой Лиге чемпионов.
В следующем туре Лиги чемпионов лиссабонцы примут итальянский "Наполи", а нидерландский клуб в гостях сразится с азербайджанским "Карабахом". Оба матча состоятся 10 декабря.
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.