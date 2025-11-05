ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

"Бенфика" с Трубиным и Судаковым потерпела четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов

Подопечные Жозе Моуринью уступили "Байеру".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бенфика" – "Байер"

"Бенфика" – "Байер" / © Associated Press

"Бенфика" проиграла "Байеру" в домашнем матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 0:1.

Единственный и победный гол в этой встрече леверкузенцы забили во втором тайме – после ошибки обороны лиссабонского клуба точным ударом на 65-й минуте отличился Патрик Шик.

Оба украинца, которые выступают за "Бенфику", вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вышли на поле в стартовом составе. Трубин отыграл весь матч, а Судаков был заменен на 69-й минуте.

Обзор матча "Бенфика" – "Байер"

Для "Бенфики" это четвертое поражение подряд в основном этапе Лиги чемпионов. Португальская команда занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка.

"Байер" теперь имеет в своем активе 5 баллов и поднялся на 21-ю строчку таблицы ЛЧ.

В следующем туре Лиги чемпионов "орлы" на выезде сразятся с "Аяксом", а "фармацевты" приедут в гости к "Манчестер Сити". Оба матча состоятся 25 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie