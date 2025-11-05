"Бенфика" с Трубиным и Судаковым потерпела четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов

"Бенфика" – "Байер" / © Associated Press

Реклама

"Бенфика" проиграла "Байеру" в домашнем матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол в этой встрече леверкузенцы забили во втором тайме – после ошибки обороны лиссабонского клуба точным ударом на 65-й минуте отличился Патрик Шик.

Оба украинца, которые выступают за "Бенфику", вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вышли на поле в стартовом составе. Трубин отыграл весь матч, а Судаков был заменен на 69-й минуте.

Реклама

Обзор матча "Бенфика" – "Байер"

Для "Бенфики" это четвертое поражение подряд в основном этапе Лиги чемпионов. Португальская команда занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка.

"Байер" теперь имеет в своем активе 5 баллов и поднялся на 21-ю строчку таблицы ЛЧ.

В следующем туре Лиги чемпионов "орлы" на выезде сразятся с "Аяксом", а "фармацевты" приедут в гости к "Манчестер Сити". Оба матча состоятся 25 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Реклама

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.