"Бенфика" с Трубиным и Судаковым потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов

"Бенфика"

Португальская "Бенфика" на выезде потерпела разгромное поражение от английского "Ньюкасла" в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Матч на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счётом 3:0 .

Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте встречи – забил Энтони Гордон.

Во втором тайме "сороки" увеличили свое преимущество и довели дело до разгрома – дубль оформил Харви Барнс, отличившись голами на 71-й и 83-й минутах.

Оба украинца, которые выступают за "Бенфику", вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков провели на поле весь матч.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Бенфика"

После этой победы "Ньюкасл" (6 очков) поднялся на седьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Бенфика" находится на 34-й строчке, имея три поражения в трех поединках.

В четвертом туре Лиги чемпионов лиссабонцы примут немецкий "Байер", а клуб АПЛ дома встретится с испанским "Атлетиком" Бильбао. Оба матча состоятся 5 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.