Анатолий Трубин, "Виктория" Пльзень — "Бенфика" / © Associated Press

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Португальская "Бенфика" на выезде потерпела сокрушительное поражение от чешской "Виктории" Пльзень в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. Поединок в городе Пльзень завершился со счетом 4:0.

Еще до перерыва хозяева трижды поразили ворота украинского голкипера "орлов" Анатолия Трубина, который вышел на поле в стартовом составе. На 30-й минуте встречи счет открыл Патрик Грошовски, а затем Принс Аду и Кристоф Кабонго забили 43-й и 44-й минутах соответственно.

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На старте второго тайма чешская команда отгрузила четвертый мяч в ворота лиссабонцев — на 46-й минуте Кабонго оформил дубль. После этого до финального свистка счет уже не изменился.

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Отметим, что Трубин отыграл полный матч. Другой украинский футболист "Бенфики" — полузащитник Георгий Судаков — вышел на замену сразу после перерыва.

Для "Бенфики" это первое поражение в основном этапе Лиги Европы — до этого лиссабонский клуб выиграл четыре матча из четырех.

В настоящее время "орлы" с 12 очками занимают четвертое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Виктория" Пльзень с 6 баллами поднялась на 19-ю позицию.

В следующем туре Лиги Европы "Бенфика" примет греческий ОФИ, а "Виктория" Пльзень в гостях сыграет с английским "Борнмутом". Оба матча состоятся 10 декабря.

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Восемь лучших команд основного раунда Лиги Европы напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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