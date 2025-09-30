"Бенфика" с Трубиным и Судаковым проиграла "Челси" в Лиге чемпионов

Георгий Судаков, "Челси" – "Бенфика" / © Associated Press

Реклама

Английский "Челси" обыграл португальскую "Бенфику" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

Победу в этой встрече лондонцам принес единственный забитый гол. На 18-й минуте мяч в свои ворота срезал колумбийский полузащитник "орлов" Ричард Риос.

Украинские футболисты лиссабонского клуба, вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, вышли на поле в стартовом составе. Трубин отыграл полный матч, а Судаков был заменен на 77-й минуте.

Реклама

Обзор матча "Челси" – "Бенфика"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в первом туре самого престижного еврокубка "Челси" уступил немецкой "Баварии" (1:3). А "Бенфика" сенсационно проиграла азербайджанскому "Карабаху" (2:3), после чего Бруну Лаже на посту главного тренера команды заменил Жозе Моуринью.

В следующем туре Лиги чемпионов команда Энцо Марески 22 октября примет нидерландский "Аякс", а подопечные Моуринью днем ранее на выезде встретятся с английским "Ньюкаслом".

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Реклама

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.