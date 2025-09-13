- Дата публикации
"Бенфика" с Трубиным и Судаковым сенсационно потеряла очки в матче чемпионата Португалии
Георгий Судаков дебютировал за лиссабонский клуб, тогда как Анатолий Трубин пропустил первый гол в этом сезоне.
"Бенфика" сенсационно не смогла обыграть "Санта-Клару" в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Поединок на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 1:1.
Еще до конца первого тайма гости остались в меньшинстве – на 38-й минуте прямую красную карточку заработал Паулу Виктор.
На 59-й минуте "орлы" открыли счет благодаря голу Вангелиса Павлидиса.
Однако удержать победу хозяева не смогли. В компенсированное время, на 90+2-й минуте, "Санта-Клара" вырвала ничью усилиями Винисиуса Лопеса после грубой ошибки защитника лиссабонцев Николаса Отаменди.
Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл весь матч, пропущенный гол стал для него первым в этом сезоне на клубном уровне.
Украинский полузащитник Георгий Судаков, который в конце лета перешел в "Бенфику" из донецкого "Шахтера", дебютировал за лиссабонский клуб, выйдя на замену на 72-й минуте встречи.
Обзор матча "Бенфика" – "Санта-Клара"
После четырех туров "Бенфика" с 10 очками занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от лидера "Порту" на 2 балла.
Уже во вторник, 16 сентября, команда Трубина и Судакова примет азербайджанский "Карабах" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов.
