ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

"Бенфика" с Трубиным и Судаковым сенсационно потеряла очки в матче чемпионата Португалии

Георгий Судаков дебютировал за лиссабонский клуб, тогда как Анатолий Трубин пропустил первый гол в этом сезоне.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анатолий Трубин

Анатолий Трубин

"Бенфика" сенсационно не смогла обыграть "Санта-Клару" в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Поединок на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 1:1.

Еще до конца первого тайма гости остались в меньшинстве – на 38-й минуте прямую красную карточку заработал Паулу Виктор.

На 59-й минуте "орлы" открыли счет благодаря голу Вангелиса Павлидиса.

Однако удержать победу хозяева не смогли. В компенсированное время, на 90+2-й минуте, "Санта-Клара" вырвала ничью усилиями Винисиуса Лопеса после грубой ошибки защитника лиссабонцев Николаса Отаменди.

Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл весь матч, пропущенный гол стал для него первым в этом сезоне на клубном уровне.

Украинский полузащитник Георгий Судаков, который в конце лета перешел в "Бенфику" из донецкого "Шахтера", дебютировал за лиссабонский клуб, выйдя на замену на 72-й минуте встречи.

Обзор матча "Бенфика" – "Санта-Клара"

После четырех туров "Бенфика" с 10 очками занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от лидера "Порту" на 2 балла.

Уже во вторник, 16 сентября, команда Трубина и Судакова примет азербайджанский "Карабах" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Судаков заявил о "прилете" в дом и показал последствия массированной атаки на Киев.

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie