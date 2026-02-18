"Бенфика" с Трубиным и Судаковым со скандалом проиграла "Реалу" в плей-офф Лиги чемпионов

"Бенфика" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Бенфика" дома проиграла мадридскому "Реалу" в первом поединке стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Встреча на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счетом 0:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второго тайма "сливочные" открыли счет – на 50-й минуте шикарным ударом в дальнюю "девятку" забил Винисиус Жуниор.

Бразилец скандально отпраздновал гол у углового флажка "Бенфики" оскорбительными танцами, получив желтую карточку за неспортивное поведение. В ответ вингер португальского клуба Джанлука Престианни сказал Винисиусу что-то неприятное – якобы обозвал его "обезьяной".

Рефери приостановил матч из-за расизма и десять минут арбитры, тренеры и игроки выясняли отношения. Только после этого игра была возобновлена.

Отметим, что на 85-й минуте главный тренер "орлов" Жозе Моуриньо получил красную карточку за оскорбления в адрес арбитра. "Особенного" разозлило, что судья не стал показывать Винисиусу вторую желтую карточку, а лишь назначил штрафной удар.

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл полный матч. Другой украинец лиссабонцев – полузащитник Георгий Судаков – вышел на замену на 74-й минуте, а на 90+2-й минуте заработал желтую карточку.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Бенфика" – "Реал" Мадрид

Ответный матч между "Реалом" и "Бенфикой" состоится в среду, 25 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.