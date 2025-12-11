"Бенфика" с Трубиным и Судаковым выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов

"Бенфика" / © Associated Press

"Бенфика" на своем поле победила "Наполи" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:0 .

Лиссабонцы открыли счет на 20-й минуте встречи – отличился Ричард Риос.

На старте второго тайма португальский клуб увеличил свое преимущество – Риос ассистировал Леандро Баррейро.

Отметим что украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте. Другой украинец "орлов", вратарь Анатолий Трубин, отыграл полный матч, не пропустив ни одного мяча.

Обзор матча "Бенфика" – "Наполи"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Бенфики" это вторая победа в основном раунде Лиги чемпионов. В прошлом туре подопечные Жозе Моуринью на выезде обыграли "Аякс" (2:0).

Таким образом, "орлы" с 6 очками поднялись на 25-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Наполи" (7 баллов) находится на 23-й позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов лиссабонцы 21 января 2026 года на выезде сыграют с "Ювентусом", а "Наполи" днем ранее в гостях сразится с "Копенгагеном".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.