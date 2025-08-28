"Бенфика" с Трубиным обыграла "Фенербахче" и вышла в основной раунд Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © Associated Press

Португальская "Бенфика" обыграла турецкий "Фенербахче" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Первая игра между командами в Стамбуле завершилась вничью 0:0. Во втором поединке на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне сильнее оказались хозяева – 1:0 .

Единственный гол за лиссабонский клуб на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Отметим, что подопечные Жозе Моуринью доигрывали матч в меньшинстве после удаления Андерсона Талиски на 82-й минуте – бразилец получил две желтые карточки за три минуты.

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл весь матч. 24-летний украинский голкипер провел шестой подряд "сухой" поединок в этом сезоне.

Таким образом, "Бенфика" победила 1:0 по сумме двух встреч и вышла в основной раунд Лиги чемпионов. "Фенербахче" сыграет в основном этапе Лиги Европы.

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.