"Бенфика" с Трубиным одолела "Баварию" и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

Анатолий Трубин / © Associated Press

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Португальская "Бенфика" обыграла немецкую "Баварию" в матче заключительного, третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Банк оф Америка" в городе Шарлотт завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече лиссабонцы забили на 13-й минуте, когда Андреас Шельдеруп отличился с передачи Фредрика Эурсунеса.

Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл до финального свистка, сохранив свои ворота "сухими". За матч наш соотечественник совершил четыре сейва.

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Обзор матча "Бенфика" – "Бавария"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Бенфика" (7 очков) заняла первое место в группе C и вышла в плей-офф. "Бавария" (6 баллов) стала второй и также пробилась в 1/8 финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) и "Окленд Сити" (Новая Зеландия) вылетели из турнира.

В 1/8 финала "Бенфика" сразится с командой, которая финиширует второй в группе D. Это будет английский "Челси" или тунисский "Эсперанс". В то время как "Бавария в 1/8 финала сойдется с бразильским "Фламенго".

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.