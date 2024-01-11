"Бенфика" с Трубиным победила в результативном матче и вышла в четвертьфинал Кубка Португалии

Анатолий Трубин пропустил два гола, но это не помешало "орлам" пробиться в следующую стадию турнира.

"Бенфика" с украинцем Анатолием Трубиным в воротах одолела "Брагу" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Португалии. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 .

Уже на 8-й минуте встречи гости вышли вперед – мяч оказался в воротах Трубина рикошетом от полузащитника "орлов" Жоау Мариу.

В конце первого тайма подопечные Роджера Шмидта ответили своими двумя голами. На 42-й минуте счет сравнял Рафа Силва, а спустя еще три минуты Артур Кабрал позволил лиссабонцам отправиться на перерыв в роли лидера.

На старте второго тайма "Брага" отыгралась – роскошный мощный удар из-за пределов штрафной удался Родриго Саласару.

Однако последнее слово в этом матче было за "Бенфикой" – на 70-й минуте Фредрик Аурснес забил мяч, который вывел лиссабонский клуб в четвертьфинал Кубка Португалии.

Для 22-летнего украинского вратаря это был 22-й поединок за "Бенфику" в этом сезоне, 9 из них Анатолий отыграл "на ноль".

Следующий матч команда Трубина сыграет 14 января дома против "Риу Аве" в чемпионате Португалии.

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