"Бенфика" с Трубиным победила "Ювентус" и завоевала путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Португальский клуб в стыковых матчах сразится за выход в 1/8 финала.

"Бенфика" на выезде обыграла "Ювентус" в поединке последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча в Турине завершилась со счетом 0:2 .

Счет в матче на 16-й минуте открыл греческий форвард "орлов" Эвангелос Павлидис.

На 80-й минуте лиссабонцы укрепили свое преимущество – точный удар нанес турецкий полузащитник Оркун Кекчю.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и надежно отыграл весь матч, сохранив ворота "сухими".

Обзор матча "Ювентус" – "Бенфика"

"Бенфика" с 13 очками финишировала на 16-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Ювентус" (12 баллов) занял 20-ю позицию. Оба клуба сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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