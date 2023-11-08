"Бенфика" с Трубиным потерпела четвертое поражение подряд в группе Лиги чемпионов

Команда украинского голкипера занимает последнее место в квартете D, не набрав ни одного очка.

"Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина на выезде уступила "Реалу Сосьедад" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Сан-Себастьяне завершился со счетом 3:1 .

Уже к 21-й минуте баски трижды расписались в воротах Трубина. Голами отличились Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа. Еще один мяч Мерино арбитр отменил из-за игры рукой.

На этом хозяева не остановились и вскоре заработали пенальти, однако Браис Мендес на 29-й минуте не реализовал одиннадцатиметровый, попав в штангу.

Сразу после перерыва лиссабонцам удалось отквитать один мяч усилиями Рафы Силвы, однако на больше сил у португальского коллектива не хватило.

Таким образом, "орлы" потерпели четвертое поражение подряд в групповом раунде текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее "Бенфика" проиграла "Зальцбургу" (0:2), "Интеру" (0:1) и дома "Реалу Сосьедад" (0:1).

В другом поединке 4-го тура группы D "Зальцбург" будет принимать "Интер". Этот поединок начнется 8 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас в этом квартете лидирует "Реал Сосьедад" (10 очков). На втором месте – "Интер" (7 баллов). Третью строчку занимает "Зальцбург" (3 пункта). "Бенфика" идет последней, не имея в своем активе ни одного набранного очка.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 29 ноября, команда Трубина дома сыграет с "Интером", а "Реал Сосьедад" примет "Зальцбург".

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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