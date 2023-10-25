"Бенфика" с Трубиным потерпела третье подряд поражение в группе Лиги чемпионов

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на собственном поле уступила "Реалу Сосьедад" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:1 .

Единственный гол в этом поединке был забит во втором тайме. На 63-й минуте Браис Мендес расстрелял пустые ворота после передачи с левого края штрафной от Андера Барренечеа, с которым начал сближаться Трубин, ожидая удара.

Для лиссабонцев это третье подряд поражение на групповой стадии нынешней ЛЧ. Ранее "Бенфика" проиграла "Зальцбургу" (0:2) и "Интеру" (0:1).

В другом матче третьего тура группы D "Интер" дома обыграл "Зальцбург" со счетом 2:1.

Таким образом, по итогам трех туров квартет возглавляют "Реал Сосьедад" и "Интер", которые набрали по 7 очков. На третьей позиции – "Зальцбург" (3 балла), "Бенфика" без единого зачетного пункта идет последней.

В четвертом туре Лиги чемпионов, 8 ноября, "Реал Сосьедад" примет "Бенфику", а "Зальцбург" дома встретится с "Интером".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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