"Бенфика" с Трубиным повторно обыграла "Ниццу" и вышла в плей-офф отбора Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © "Бенфика"

"Бенфика" обыграла "Ниццу" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Эштадиу и Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:0 .

Оба гола "орлы" забили в первом тайме. На 18-й минуте счет в игре открыл Фредрик Аурснес, а спустя девять минут преимущество лиссабонского клуба укрепил Андреас Шельдеруп.

Отметим, что украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, сумев не пропустить.

Первый матч между этими соперниками также завершился со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

Итак, "Бенфика" триумфовала 4:0 по сумме двух встреч и вышла в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов, где сразится с турецким "Фенербахче", который в 3-м квалифай-раунде прошел нидерландский "Фейеноорд" (1:2, 5:2).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" во второй раз проиграло кипрскому "Пафосу" и вылетело из квалификации Лиги чемпионов.