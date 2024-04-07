"Бенфика" с Трубиным проиграла "Спортингу" в матче лидеров чемпионата Португалии (видео)

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде уступила "Спортингу" в матче 28-го тура чемпионата Португалии. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 2:1 .

Хозяева вышли вперед уже на первой минуте игры – отличился Жени Катаму.

Перед перерывом "орлы" сравняли счет – на 45+3-й минуте результативный удар нанес Александер Ба.

Однако в конце встречи "львам" удалось вырвать победу. На 90+1-й минуте Катаму оформил дубль, забив решающий мяч.

Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и отыграл весь поединок. В этом сезоне украинский голкипер провел 24 матча за "орлов" в чемпионате Португалии.

Обзор матча "Спортинг" – "Бенфика"

Победа в этом матче позволила "Спортингу" (71 очко) закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Подопечные Рубена Аморима на четыре балла опережают "Бенфику" и имеют один поединок в запасе.

В следующем туре чемпионата Португалии "орлы" 14 апреля примут "Морейренсе", а "Спортинг" 12 апреля на выезде сыграет против "Жил Висенте".

Напомним, что в четверг, 11 апреля, "Бенфика" на своем поле встретится с французским "Марселем" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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