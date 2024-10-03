"Бенфика" с Трубиным сенсационно растоптала "Атлетико" в Лиге чемпионов (видео)

"Бенфика" на своем поле разгромила мадридский "Атлетико" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 4:0 .

Уже на 13-й минуте противостояния Керем Актюркоглу вывел португальский клуб вперед.

После перерыва хозяева укрепили свое преимущество в счете – на 52-й минуте пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

На этом "орлы" не остановились и еще дважды поразили ворота "матрасников". На 75-й минуте Александер Ба сделал счет разгромным, а на 84-й минуте точку в этом поединке поставил своим голом Оркун Кокджу.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и провел на поле полный матч, хотя особой работы не имел, ведь испанский клуб за всю игру ни разу не пробил в створ его ворот.

Обзор матча "Бенфика" – "Атлетико"

Благодаря этой победе "Бенфика" (6 очков) вышла на третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Атлетико" занимает 23-ю позицию, имея в своем активе 3 балла.

Отметим, что в первом туре самого престижного евротурнира лиссабонцы обыграли "Црвену Звезду" (2:1), а подопечные Диего Симеоне одолели "РБ Лейпциг" (2:1).

В третьем туре Лиги чемпионов команда Бруну Лаже 23 октября дома встретится с нидерландским "Фейеноордом", а "матрасники" в тот же день примут французский "Лилль".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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