"Бенфика" с Трубиным совершила камбэк и вырвала победу над "Монако" в Лиге чемпионов (видео)

Лиссабонцы воспользовались удалением у соперника и завершили поединок в свою пользу.

"Бенфика" на выезде одержала волевую победу над "Монако" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Напряженный поединок закончился со счетом 2:3 .

На 13-й минуте хозяева открыли счет – отличился Эльес Бен Сегир. Сразу после перерыва "орлы" отыгрались усилиями Евангелоса Павлидиса.

На 50-й минуте "монегаски" могли снова выйти вперед, но гол Магнеса Аклиуша был отменен из-за офсайда. По этой же причине четырьмя минутами позже рефери не засчитал уже гол лиссабонцев, который забил Александер Ба.

На 58-й минуте "Монако" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Вильфрид Синго.

Однако даже вдесятером представитель чемпионата Франции сумел повести в счете – на 67-й минуте точный удар нанес Сунгуту Магасса.

Но "Бенфика" все же смогла оформить камбэк и вырвать победу. На 84-й минуте счет сравнял Артур Кабрал, а через четыре минуты решающий мяч забил Зеки Амдуни.

Отметим, что в составе португальского клуба весь матч провел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Обзор матча "Монако" – "Бенфика"

Благодаря этой победе "Бенфика" (9 очков) поднялась на 14-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Монако" с 10 баллами находится на восьмой строчке.

В следующем туре самого престижного евротурнира "Бенфика" примет "Болонью", а "Монако" на выезде сразится с "Арсеналом". Оба матча состоятся 11 декабря.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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